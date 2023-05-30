Не сдаваться: как Косово пытается столкнуть Сербию и НАТО

Фото, видео: Reuters / OGNEN TEOFILOVSKI; 5-tv.ru

В ситуацию даже вмешался теннисист Новак Джокович.

Президент Сербии Александр Вучич встретился в Белграде с послом России. За закрытыми дверьми обсуждают обострение ситуации на севере Косова и Метохии.

Консультации на эту тему он провел и с послами стран Запада и главой постоянной делегации ЕС. В ходе столкновений в непризнанной республике пострадали более 50 этнических сербов, а противостоят им миротворцы НАТО. Корреспондент Виталий Чащухин о том, что сейчас происходит на Балканах.

Только сейчас после продолжительных утренних переговоров силы KFOR обещают сербам, что до 15 часов, по крайней мере косовский спецназ, покинет здание муниципалитета Звечан.

Но напряжение вокруг Косово нарастает по обе стороны: натовцы, если верить видео из соцсетей, перебрасывали в мятежные территории военную технику. Сербы выходили на улицы, перекрывали дороги, вывешивали транспаранты с надписью «не сдаваться», призывая к дальнейшему сопротивлению. Президент Вучич винит во всем самопровозглашенное Косово. Приштина, по его словам, намеренно сталкивает Сербию и натовский контингент.

Еще несколько месяцев назад Сербия и Косово сидели буквально за одним столом, согласившись на европейский мирный план по нормализации отношений. Послы США, Великобритании, Италии, ФРГ и представитель Евросоюза до сих пор заседают за закрытыми дверями в надежде погасить конфликт.

Известно, что Вучич также призвал отозвать албанских мэров северных муниципалитетов Косово. Очередное обострение спровоцировали как раз итоги выборов в этих территориях, на которых победили проалбанские кандидаты.

А недовольных результатами голосования сербов попросту избили. Они всего-то вышли на мирные акции протеста, а те, кто должен поддерживать здесь стабильность и порядок, сами устроили кровавую бойню, пытаясь насильно разогнать несогласных дубинками, слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.

Толпа ответила бутылками, камнями и пошла на военизированную полицию в рукопашную. Несмотря на неравные силы, так называемые миротворцы из натовского подразделения КFOR, прихрамывая, едва волочили ноги, а кто-то и подняться не мог без чужой помощи.

Врачи местной больницы отчаянно борются за жизни пострадавших сербов — контузии, огнестрельные ранения. Кому-то потребовалось хирургическое вмешательство, а всего больше 50 раненых. Бывший глава восставшего муниципалитета, представитель того самого сербского меньшинства и сам дает интервью с перевязанной рукой.

«Моя душа болит больше, чем-то, что мы перенесли от этих травм», — говорит Драгиша Милович.

Но подход Запада — как всегда, однобокий, например, американский посланник сразу же заявил, что Соединенные Штаты решительно осуждают «насильственные действия» именно «протестующих», а вовсе не натовских миротворцев.

«У сербов нет проблем с албанцами, у нас проблемы с режимом Альбина Курти, который делает все, чтобы устроить тут хаос, для сербов, албанцев, вообще для всех», — отметил сербский политик Игорь Симич.

Разгорелись даже околоспортивные баталии — первая ракетка мира серб Новак Джокович поддержал свой народ и был едва не дисквалифицирован с проходящего в Париже турнира. А сербские власти, между тем, объявили о переброске военных сил — туда, «куда это необходимо».