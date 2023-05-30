«Алчные и кровожадные»: сенатор от ДНР Никонорова об атаке беспилотников на Москву

Сенатор от ДНР Никонорова назвала атаку БПЛА на Москву угрозой со стороны Киева

Фото: www.globallookpress.com / Denis Bocharov

Благодаря системам ПВО и экстренным службам Москва осталась под надежной защитой.

Как бы украинское правительство не отрицало свою причастность к атаке беспилотников в Москве, угроза исходила именно от их страны. Такое заявление сделала член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от ДНР Наталья Никонорова.

«Мне, как и всем дончанам, известно, что мы имеем дело с абсолютно беспринципными, алчными и кровожадными руководителями режима, специально взрастившими неонацизм на подконтрольной им территории», — заявила она в беседе 5-tv.ru.

Никонорова отметила своевременно сработавшие системы ПВО, а также все спецслужбы и экстренные службы. Благодаря им Москва под надежной защитой, подчеркнула сенатор.

«Надо понимать, что СВО — это не некий локальный конфликт, это борьба за нашу идентичность, за нашу страну и за свободу», — подытожила Никонорова.

Наталья Никонорова. Фото: www.globallookpress.com / Alexander Rekun

Рано утром 30 мая беспилотники атаковали несколько районов Москвы и Подмосковья. Серьезно не пострадали ни люди, ни здания. Однако в Минобороны РФ заявили, что террористический киевский режим предпринял попытку атаковать российскую столицу.

Восемь дронов самолетного типа, которыми украинская армия ранее не пользовалась, отправят на экспертизу. Все последствия атаки по поручению мэра Москвы Сергея Собянина будут оперативно устранены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после атаки БПЛА угрозы для жителей Москвы и Подмосковья нет.