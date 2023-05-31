Вслед за санкциями: украинский пауэрлифтер отказался пожать руку спортсмену из Ирана

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Скандал произошел на фоне утверждения Киевом рестрикций в отношении Тегерана.

В международном спорте участились случаи, когда украинские атлеты отказываются уважать своих соперников. Речь идет о традиционных рукопожатиях после соревнований.

Так, пауэрлифтер с Украины Иван Чупринко отказался подать руку спортсмену из Ирана после победы на чемпионате мира по жиму лежа.

Причем он дважды проигнорировал атлета, занявшего третье место. Вчера киевская Верховная рада утвердила решение о введении санкций против Ирана сроком на 50 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме отреагировали на инцидент с георгиевскими лентами на ЧМ по дзюдо.