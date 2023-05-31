Полноценный курс: в Ленобласти открылись центры реабилитации для военных
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В Ленинградской области открылись центры реабилитации для участников СВО
Фото, видео: Демьянчук Александр / ТАСС; 5-tv.ru
По поручению Путина, подобные учреждения откроют в каждом регионе страны.
В Ленинградской области открылись центры реабилитации для раненых на передовой военных.
Получив госпитальное лечение, бойцы на базе больниц могут пройти полноценный курс восстановления здоровья. Под присмотром врачей работают круглосуточный стационар, а также отделения физиотерапии, спортивной медицины и ЛФК.
Все они снабжены самым современным оборудованием. По поручению президента РФ Владимира Путина, такие центры будут открыты в каждом регионе страны.