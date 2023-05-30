«Помочь всем»: Дегтярев побывал в отделении «Защитников Отечества»

Фото, видео: Telegram / ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z; 5-tv.ru

В Хабаровском крае в этом году заработает более 100 отделений организации.

По всей стране сегодня открываются филиалы государственного фонда «Защитники Отечества», где участники спецоперации и их семьи могут получить различную помощь: медицинскую, юридическую, социальную.

В центрах также можно найти работу, пройти профессиональную переподготовку, в них есть и комнаты отдыха. Указ о создании фонда, где все вопросы будут решать максимально быстро, в режиме одного окна, в апреле подписал президент России Владимир Путин.

Первыми сегодня открылись филиалы на Дальнем Востоке — на Камчатке, в Сахалинской области. При этом в Хабаровском крае, как рассказал губернатор Михаил Дегтярев, в этом году заработает более 100 отделений. Сегодня же глава региона побывал в центральном здании организации.

«Главная задача — это дружелюбие и позиция помочь всем. И военнослужащим, женам и детям. У нас даже игровая комната есть, кабинет психологической помощи несовершеннолетним. Все рядом, все в одном помещении», — отметил политик.

В Иркутской области филиал заработал только что. Открытие еще одного — уже в Петербурге — пройдет через пару часов.

В фонде будут работать десятки координаторов, которые прошли специальное обучение. К ним можно будет обратиться по любому вопросу.