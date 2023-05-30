Шойгу рассказал, как российские военные поразили ЗРК Patriot в Киеве

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Arnulf Hettrich; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Армия России максимально жестко реагирует на действия боевиков ВСУ.

За последний месяц на Украине были уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, а также поражен зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в военном ведомстве.

«Военная поддержка Украины лишь затягивает боевые действия, но не может повлиять на исход специальной военной операции», — заявил Шойгу.

По его словам, используя вооружение НАТО, власти Киева продолжают наносить удары по социальным объектам, проводят теракты против мирных российских граждан.

«Наши Вооруженные Силы максимально жестко реагируют на действия украинских боевиков», — заключил Шойгу.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как было опубликовано видео уничтожения вышки связи ВСУ дроновым тараном.