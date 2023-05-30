В Мытищах иномарка попала в ДТП, а после въехала в толпу на тротуаре

Прокуратура: Машина после ДТП сбила трех пешеходов в Мытищах

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Все пострадавшие были госпитализированы.

В Мытищах автомобиль BMW столкнулся на дороге с другой машиной, а при попытке выехать на тротуар сбил трех человек. Об этом местная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале.

ДТП произошло на Олимпийском проспекте. В результате происшествия пострадавшие были госпитализированы. Травмы получил 16-летний ребенок, бригада скорой оказала ему медицинскую помощь на месте.

Уточняется, что водитель иномарки столкнулся на дороге с машиной, которая двигалась в попутном направлении. Детали и обстоятельства дорожно-транспортного события устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Красноярске пассажиры автобуса получили тяжелые травмы по вине автоледи, которая решила подрезать движущееся средство общественного транспорта.