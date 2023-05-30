Путин получал доклады об атаке БПЛА на Москву в режиме реального времени

Песков: Путин оперативно получал все доклады от Минобороны и МЧС об атаке дронов на Москву в режиме реального времени

Фото, видео: www.globallookpress.com / Denis Bocharov; 5-tv.ru

Будет ли глава государства выступать со своим обращением?

Президент России Владимир Путин оперативно получал доклады от Минобороны и МЧС об атаке беспилотных летательных аппаратов на Москву. Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня рабочий день совсем рано начался у президента. Он получал в прямом режиме информацию и по линии министерства обороны, по линии соответствующих ведомств, от мэра Москвы и губернатора Подмосковья, от МЧС», — заявил Песков.

По его словам, он не знает, откуда именно были запущены БПЛА и данная информация для специалистов, военных и спецслужб.

Также Песков заключил, что Путин сегодня не собирается выступать со специальным обращением к нации из-за утренних событий.

Утром 30 мая жители Москвы и Подмосковья могли наблюдать несколько беспилотников в небе. Как уточнили в Минобороны РФ, террористический киевский режим предпринял попытку атаковать российскую столицу при помощи восьми дронов самолетного типа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что местные жители могли слышать громкие хлопки — это была работа систем противовоздушной обороны. Известно, что все вражеские аппараты были ликвидированы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Собянин поручил оперативно устранить последствия атаки беспилотников на Москву.