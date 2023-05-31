Камни-талисманы: какие украшения для привлечения денег могут оказать обратный эффект

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При выборе минералов важно обращать внимание на особенности их стихии.

Литотерапевт, психолог Екатерина Воропаева рассказала, какие символы и драгоценности способны повергнуть в безденежье.

Люди постоянно носят с собой различные талисманы, камни и украшения, которые должны принести удачу и привлечь в жизнь благополучие. Специалист отмечает, что наиболее сильным воздействием обладают сакральные символы — например, древнегерманская руна Наутиз. Считается, что она помогает перетерпеть особое напряжение и дождаться нужного момента. Такую руну издревле наносили на женщин во время беременности или же в целом в период восстановления после болезни.

«В древнегерманском эпосе эта руна описана либо как негативная, либо как временная. Сейчас же она встречается направо и налево в украшениях и даже татуировках! Это опасно: нося ее постоянно, вы загоняете себя в состояния терпения и подчинения обстоятельствам, что в итоге приводит к бедности и упадку», — цитирует Воропаеву издание «Страсти».

Подобным воздействием обладают и минералы, однако все же стоит учесть особенность стихии. Так, один раз к литотерапевту обратилась женщина, носившая денежный камень, который почему-то не работал.

В интернете та узнала, что хризопраз — это про деньги, но не учла, что минерал является представителем водной стихии Венеры, а у девушки она огненная. Поэтому при его ношении возник энергетический конфликт, перекрывший женщине поток денег.

«И это она легко отделалась! Нося по незнанию минерал с конфликтом в стихии, можно привести себя к обесточиванию и со временем разрушить все, что вы создали в жизни. Денег это тоже касается», — считает специалист.

При этом важно знать, как действует энергия лично на вас. Например, все черные минералы — про реализацию и дисциплину. Нося их, человек должен быть собранным и доводить дело до конца, иначе камни могут погрузить в апатию и привести к депрессии.

До бедности также часто доводит символ спирали — она заворачивается против часовой стрелки и снижает энергетическое проявление. Вместе с ней замирает реализация, а затем уходят и деньги — поэтому необходимо смотреть, в какую сторону они крутятся.

«В последнее время стали модными символы денег с крыльями — у многих они ассоциируются с легкими деньгами. На деле же, подвеска с символикой „улетающих денег“ часто приводит к необдуманным тратам и долгам», — пояснила эксперт.

Используя в украшениях денежные знаки, стоит несколько раз подумать, что на самом деле они принесут, заключила Воропаева.

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