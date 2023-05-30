«Пошла кровь»: дочь певицы Славы рассказала о сложнейшем случае в жизни маленького сына

Дочь певицы Славы рассказала, как у ее сына из пупка пошла кровь

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Большой шок также испытал новоиспеченный отец.

Дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала о самом сложном моменте за весь период материнства.

Это, как уточнила она, произошло в первые дни после родов. Тогда сильный шок испытал и новоиспеченный отец Арсения — все из-за того, что у ребенка пошла кровь из пупка.

«Была, помню, история, когда мы сильно понервничали — тогда мы с Андреем находились вместе, а у малыша еще пупочек не отвалился, и он как-то его ножками задел, и пошла кровь. Андрей устроил такую истерику, тут же позвонил нескольким знакомым врачам», — цитирует Морозову издание StarHit.

В целом одна из самых тяжелых задач для молодой матери — это вставать по ночам из-за криков малыша. Но сейчас звезда начинает привыкать к такому графику.

Исполнительница даже нашла закономерность, что ее сын всегда просыпается два раза за ночь. Привыкнув к новым обязанностям, Александра научилась спокойно переносить проблемы, связанные со здоровьем ребенка. У Морозовой также есть врач, который всегда на связи и готов ответить на все волнующие ее вопросы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Слава после рождения внука решила взять перерыв в карьере.