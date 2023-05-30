«Вынуждены подстраиваться»: Анисина ответила на слухи о расставании с Джигурдой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Жену скандально известного шоумена заподозрили в переезде в Турцию вместе с детьми. Что произошло на самом деле?

Фигуристка Марина Анисина рассказала в пресс-центре «Национальная Служба Новостей», что она не уезжала от супруга шоумена Никиты Джигурды.

«Бросили Джигурду, увезли детей в Турцию, сбежали. Признавайся, Марина Вячеславовна, может и любовника там завела?» — обратился он к жене.

Анисина в ответ решила поставить точку в этом вопросе. По ее мнению, спекуляции начались из-за неправильной подачи информации в интернете.

«Я приехала на программу к Лере Кудрявцевой с нашей дочкой. Я не сказала ни одного плохого слова в адрес Никиты. Все вывернули, начались статьи, что я куда-то уехала. Ребят, я никуда не уезжала», — подчеркнула спортсменка.

Их с супругом невозможно разлучить, заверила Анисина, а все подобные «вбросы» совершенно беспочвенны. В Турцию она поехала вместе с детьми, которые профессионально занимаются теннисом.

«Мы вынуждены подстраиваться под географию тренеров и академий. <…> Мы вместе, Никита меня любит абсолютной любовью, и ни у кого не получится нас разлучить», — резюмировала она.

Джигурда и Анисина живут вместе с 2008 года. За это время в их браке родились двое детей: сын Мик-Анжель и дочь Эва-Влада.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марина Анисина читает SMS Никиты Джигурды.