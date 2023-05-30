Путин уволил Алису Безродную с должности замминистра юстиции

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Глава государства подписал соответствующий указ.

Президент РФ Владимир Путин освободил Алису Безродную от должности заместителя министра юстиции РФ Константина Чуйченко. Соответствующая публикация появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

Опубликованный указ был подписан Путиным и вступил в силу 30 мая. Безродная выполняла обязанности замминистра юстиции на протяжении четырех лет. В должность она вступила в 2019 году.

Алиса Безродная. Фото: minjust.gov.ru Сайт Министерства юстиций Российской Федерации

19 мая стало известно, что российский президент освободил от должности заместителя главы МИД РФ по вопросам противодействия терроризму Олега Сыромолотова. Государственный деятель вступил в должность замминистра иностранных дел Сергея Лаврова в 2015 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Бутин назначен заместителем министра иностранных дел РФ.