В Минобороны назвали число задействованных для атаки на Москву беспилотников

Минобороны: для атаки на Москву было использовано восемь беспилотников

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Киевский режим предпринял безуспешную попытку атаковать столицу.

В Минобороны подсчитали число беспилотных летательных аппаратов, которые киевский режим задействовал для атаки на Москву. По данным военного ведомства, в городе и области были сбиты все участвующие в нападении дроны — их было восемь.

По данным министерства, Киев реализовал террористическую атаку по расположенным на территории Москвы и Московской области объектам утром 30 мая. Задействованы были восемь дронов самолетного типа.

Три аппарата были выведены из строя в результате работы средств радиоэлектронной борьбы. БПЛА отклонились от курса и потеряли управление. Остальные пять беспилотников были сбиты в Подмосковье. Они были поражены зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С».

Утром во вторник в нескольких районах Москвы произошла атака БПЛА. Несколько зданий получили несерьезные повреждения. Мэр города Сергей Собянин отметил, что никто серьезно не пострадал. Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, жители Подмосковья могли слышать звуки взрывов — это работали системы противовоздушной обороны.

Ранее, писал 5-tv.ru, действительный государственный советник РФ третьего класса Алексей Рогозин заявил, что для атаки на Москву использовались неизвестные до этого дроны.