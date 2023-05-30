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К городу стекаются не только украинские нацисты, но и иностранные подразделения.

Российская разведка зафиксировала прибытие подразделений иностранных наемников ВСУ в Харьков. Об это агентству ТАСС рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, сам город и его окрестности наполняются англоговорящими и польскоязычными военнослужащими. Наемники прибывают в Харьков в составе небольших групп, в которых также есть и украинские боевики.

«Подразделения как смешанные, так и состоящие сугубо из иностранцев», — прокомментировал Марочко.

Отставной подполковник уточнил, что в рядах подразделений есть не только военные из Англии и Польши, но нередко встречаются и немцы, французы, а также испанцы.

Ранее, 28 мая, Вооруженные силы РФ поразили временный пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области. В Минобороны РФ рассказали, что цель была ликвидирована в районе города Богодухов.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что названо число ветеранов-наемников из США, убитых на Украине.