«Наше все» на склад: в Риге демонтировали памятник Александру Пушкину

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Попытки переписать историю уже вошли в привычку латвийских чиновников

В Риге по решению властей демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину в центральном парке Кронвальда. Об этом сообщает местное издание Delfi. Затем информацию подтвердила в Twitter вице-мэр Риги Линда Озола.

«Памятник поэту Александру Пушкину перенесен на склад», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что впоследствии монумент будет передан в Музей Союза художников Латвии. Местные власти утверждают, что установка данной скульптуры в парке «не соответствовала нормативным актам». Ранее решение о демонтаже памятника утвердили в Рижской думе.

Только за последние полгода памятник Александру Пушкину в парке Кронвальда трижды оскверняли.

Впрочем, попытки переписать историю уже вошли в привычку латвийских чиновников. Латвия стала одной из первых республик бывшего СССР, которая практически полностью искоренила советское наследие в монументальном искусстве, в особенности после начала спецоперации РФ на Украине.

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