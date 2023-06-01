В погоне за красотой: как женщины становятся жертвами липовых косметологов

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Сэкономив раз на пластике, можно навсегда потерять внешность, здоровье и даже жизнь.

Многие женщины прибегают к услугам пластических хирургов из-за желания стать обладательницей идеального модельного лица. Но нередко случается так, что желаемый результат дает обратный эффект. Зачастую это случается с теми женщинами, которые попадают в руки «липовых специалистов».

Издание KP.RU вместе с общественной организацией «Черный шприц» отправились в один из кабинетов красоты, где промышляют такие «специалисты». Они записались по объявлению в маркетплейсе на операцию «броулифт» (подтяжка лба). Примечательно, что не профессиональные хирурги берутся за эту операцию, поскольку она очень сложная. А в «липовой» клинике попросили лишь аванс в размере пяти тысяч.

«Аруузат, она из Турции, там долго практиковала и приехала к нам сюда. Да вы не волнуйтесь, я сама такую операцию делала недавно. Кстати, вам бы я тоже порекомендовала. Или хотя бы купите себе вот этот приборчик — он здорово подтягивает кожу вокруг глаз. Сначала, конечно, будут точки какое-то время. А потом все пройдет — и красота», — заверяет менеджер клиники.

Однако профессиональный косметолог с образованием Тамара Кормишина считает, что это очень опасная операция, после которой точки могут никогда уже не пройти. После разоблачения «мастер» тут же прикинулась обычной медсестрой, в задачи которой якобы входило только укол.

А эксперт, в свою очередь, нашла массу нарушений: например, вскрытую упаковку хирургической нити, которой будут зашивать пациенток, а также пинцет, иглу, шовный материал и препараты-филлеры на основе гиалуроновой кислоты без сертификатов.

Специалист считает, что девушки соглашаются на операции в подобных условиях из-за низких цен и отзывов из Сети. Аппаратная косметология не осталась в стороне. В этой сфере липовых косметологов тоже достаточно. Схема такая же — обещают превосходный результат за скромную сумму.

«Ну как одна процедура может стоить пять тысяч рублей? Все, что предлагают за эти деньги, — подделка, последствия от которой самые непредсказуемые. Начиная от ожогов, и заканчивая келоидными рубцами, уродством. Мы такого насмотрелись, мама дорогая! Кривые носы с торчащими из кожи нитями, гниения, слепота», — рассказывает Кормишина.

Чтобы избежать неприятных последствий, не стоит экономить на себе, а обратиться к профессиональному и проверенному специалисту.

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