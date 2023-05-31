Привлекательность доллара снижается: как РФ и Китай нанесли удар по экономике США

Журналист Моррис: замена доллара в БРИКС стала ударом РФ и Китая по США

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Все больше стран начали отказываться от американского доллара для проведения транзакций. Чем это грозит американской стороне?

В США с опаской отнеслись к отмене доллара в странах БРИКС. По словам журналиста Клейтона Морриса, Москва и Пекин совместно нанесли разрушительный удар по Вашингтону проводимой работой по замене американской валюты.

«Путин и Китай нанесли очередной разрушительный удар по Западу», — отметил он в эфире программы Redacted News на YouTube-канале.

Он уточнил, что доллар отменяют все больше стран. Лаос, Пакистан, Аргентина и Бразилия уже сделали свой выбор и отказались от этой валюты для проведения транзакций.

Моррис добавил, что США не прекратили занимать деньги у КНР для обеспечения нужд военно-промышленного комплекса. А проблемы с госдолгом сделали доллар еще более «непривлекательным».

Журналист также отметил, что введенные в отношении РФ санкции навредили лишь Западу. Например, пояснил он, Москва смогла легко адаптироваться к отказу от ее энергоносителей и заменила европейских импортеров другими странами.

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