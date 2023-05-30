Боевики ВСУ нанесли массированный удар по Михайловке из РСЗО HIMARS

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Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Батурин; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Российская армия ответила ударом по военной инфраструктуре Дзержинска.

Киевские формирования нанесли массированный удар по Михайловке Запорожской области.

Местные власти подтвердили гибель мирного жителя, еще два человека получили ранения. Как уточнили в оперативных службах региона, боевики стреляли из РСЗО HIMARS.

Всего в Михайловке зафиксировали четыре прилета со стороны ВСУ. Еще около 30 ракет боевики выпустили по Донецку и почти 20 — по Горловке.

Известно об одном погибшем, а всего же за сутки украинские радикалы обстреляли территорию ДНР более 30 раз. Российская армия ответила ударом по военной инфраструктуре Дзержинска. Планирующими бомбами наши военные уничтожили склад топлива и транспорт противника.

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