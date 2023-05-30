Атака беспилотников на Москву. Что известно на данный момент

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Власти призвали местных жителей сохранять спокойствие.

Рано утром 30 мая Москву атаковали беспилотники — все они были направлены исключительно на жилые многоэтажки, что говорит о террористическом характере нападения.

На данный момент известно о поражении нескольких домов и работе ПВО в Подмосковье. Корреспондент «Известий» Елена Хмура продолжит.

Громкий хлопок — от вибрации сработали сигнализации на припаркованных во дворе машинах, посыпалась осколки стекла. Так очевидцы описывают ЧП, которое произошло утром в многоэтажном доме на окраине Москвы на улице Атласова.

Судя по внешним признакам, в стену на 25 этаже врезался крупный предмет. По предварительной информации, это мог быть беспилотный летательный аппарат.

В ближайшей квартире и этажом ниже частично выбиты стекла, также много металлических фрагментов.

«Металлические фрагменты разлетелись на расстояние около десятка метров от дома. Крупных обломка три, но есть и более мелкие части, которые продолжают искать специалисты», — сообщает корреспондент с места событий.

На место ЧП оперативно приехали экстренные службы, однако помощь пожарных не потребовалась, так как возгорания не было. У дома дежурит скорая помощь, но никого из жильцов, по нашей информации, не госпитализировали. Дом оцеплен, повреждения на нем и обломки на земле изучают эксперты.

«Я проснулась, меня что-то разбудило. Такой хлопок был мощный, взрыв», — рассказывает очевидица.

Эта атака беспилотника была первой за сегодняшнее утро, однако не единственной. Несколько летательных аппаратов были замечены в разных районах Москвы.

«Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию», — сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Пострадали исключительно мирные объекты — простые многоэтажки. Еще один беспилотник врезался в стену жилого дома прямо в квартиру, где живет пожилая женщина.

«Ее сейчас опрашивают. Он влетел, когда она спала. Вся в стеклах была», — рассказал один из соседей.

Еще один БПЛА упал на Ленинском проспекте — здесь также разбито окно, но сам беспилотник самолетного типа лежит на тротуаре: судя по всему, боеприпас, который он нес, не взорвался. Тем не менее, местных жителей эвакуировали и пока что им не разрешают вернуться в свои квартиры.

Также были замечены беспилотники и в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Почти все их сбили российские системы ПВО.

«Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие. Все экстренные службы работают. Будем информировать», — написал в Telegram-канале глава региона.

Экстренные службы работают на месте событий.