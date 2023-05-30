«Не скрывают»: США готовят боевиков на своей базе для дестабилизации Сирии

Нарышкин: США готовят боевиков для дестабилизации ситуации в Сирии

Фото: www.globallookpress.com / Ryu Seung-Il

Десятки боевиков регулярно пополняют террорганизацию, прибывая из тюрем после освобождения американским правительством.

США готовят боевиков «Исламского государства»* (ИГ), чтобы дестабилизировать ситуацию в Сирии. Об этом ТАСС сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По его словам, американские власти нацелены на то, чтобы сорвать нормализацию отношений между Сирией и арабским миром.

«В Вашингтоне не скрывают своего раздражения успехами Сирии и хотели бы повернуть наметившиеся тенденции вспять», — заявил Нарышкин.

Исламские экстремисты в глазах США будут «умеренной оппозицией». До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что американское правительство создает «Армию свободной Сирии» на своей военной базе.

Нарышкин отметил, что СВР удалось узнать, где именно готовят преступную организацию. Боевики ИГ* проходят подготовку на военной базе «Эт-Танф» у границ Сирии с Иорданией и Ираком. Десятки будущих «оппозиционеров» — это террористы, которых власти США освобождают из тюрем.

В их лагеря регулярно завозят оружие, боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы. Также на базе находится группа сотрудников спецслужб США, которая координирует вылазки боевиков в неспокойных районах Сирии.

Ранее политолог Михеев объяснил 5-tv.ru, почему США не справятся в Сирии.

* — запрещенная в РФ террористическая организация.