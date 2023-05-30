Все части найденных беспилотников в Москве отправят на экспертизу

Фото, видео: 5-tv.ru

Утром 30 мая в нескольких районах Москвы произошла атака БПЛА. Серьезно пострадавших нет.

Обломки всех беспилотников, найденных в Москве, отправят на экспертизу. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с территории одного из домов на Ленинском проспекте, где утром произошла атака. Специалисты изучают беспилотник на месте, после чего разберут и отправят детали на экспертизу.

Утром в нескольких районах города зафиксировали атаку дронов неизвестного происхождения. Мэр Сергей Собянин сообщил, что после инцидента два человека обратились за помощью в больницу, но серьезно пострадавших среди населения нет.

Также беспилотники обнаружены в Подмосковье — там несерьезные повреждения получили несколько зданий. Все звуки взрывов, которые могли слышать местные жители, — работа российской системы ПВО.

«Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК РФ расследует факты падения БПЛА в Москве.