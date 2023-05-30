Большая часть БПЛА была сбита еще на подлете к Москве

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Всего в в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Все беспилотники, летевшие к Москве, были сбиты еще на подлете к столице. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака БПЛА по объектам в городе Москва», — говорится в сообщении.

Известно, что всего в в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и все они были сразу поражены. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

Утром во вторник в нескольких районах Москвы произошла атака БПЛА. Несколько зданий получили несерьезные повреждения. Как сообщил губернатор Подмосковья Алексей Воробьев, жители области могли слышать звуки взрывов — это работала российская система ПВО.

Власти призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что при атаке БПЛА в Москве серьезно пострадавшие отсутствуют.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как работают аэропорты Москвы на данный момент.