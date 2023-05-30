СК РФ расследует факты падения БПЛА в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko; Пресс-служба СК РФ; 5-tv.ru

Все лица, причастные к преступлению, устанавливаются.

Факты падения беспилотных летальных аппаратов на здания в Москве будут расследовать в Следственном комитете. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На данный момент известно, что в результате падения БПЛА несколько зданий столицы получили незначительные повреждения. Более того, ряд дронов был сбит силами российской ПВО еще на подлете к Москве.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы города. Сотрудники следственных органов Главного следственного управления СК России по Москве также работают на месте происшествия.

Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Рано утром во вторник в нескольких районах Москвы произошла атака беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор Подмосковья Алексей Воробьев, жители области могли слышать звуки взрывов — это работала российская система ПВО.

Жителей призвали сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как работают сейчас аэропорты Москвы.