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ВС РФ нанесли упреждающие удары по скоплениям укронацистов.

В районе Великой Новоселки на южнодонецком направлении российские военные с помощью экипажа тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили два вражеских опорных пункта. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Так, огнем артиллерии был уничтожен слад боеприпасов ВСУ. Подразделения группировки «Восток» пресекли две вражеских попытки провести разведку боем.

Кроме того, расчетами зенитно-ракетных комплексов «Тор» и «Стрела-10» были ликвидированы три беспилотных летательных аппарата украинских боевиков, передает РИА Новости.

Военнослужащие ВС РФ также нанесли удары по скоплениям ВСУ. В результате были уничтожены не только две боевые бронированные машины, грузовой автомобиль и пикап, но и живая сила неонацистских отрядов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский «Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ.