Зеленский заявил об утверждении сроков начала контрнаступления ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Aziz Karimov

По его словам, Киев уже выбрал даже направление.

Власти Украины определились со сроками начала контрнаступления Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Мы утвердили сроки начала движений наших войск. Решения приняты, спасибо бригадам, которые к этому подготовились», — сказал он в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Зеленский указал, что выбрано направление для контрнаступления.

При этом несколькими днями ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что ВСУ уже проводят операции по контрнаступлению. Эти действия уже несколько дней ведутся на разных зонах проведения специальной военной операции, указал он.

Спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято после обострившейся ситуации в Донбассе — ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР). Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский ввел очередной пакет санкций против 51 физического лица и 220 юридических лиц из России.