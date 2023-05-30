Побит рекорд по одновременному пребыванию людей на орбите Земли

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Прошлый был установлен в 2021 году.

Китай успешно запустил к своей орбитальной станции «Тяньгун» пилотируемый корабль «Шэньчжоу-16» с тремя тайконавтами на борту. Число одновременно оказавшихся на орбите Земли людей составило 17 человек. Таким образом, был побит предыдущий рекорд, установленный 16 сентября 2021 года — тогда на орбите одновременно собрались 14 землян. Об этом рассказали в Управлении программы пилотируемых космических полетов КНР.

Пуск ракеты произошел с космодрома Цзюцюань на севере страны в 9:31 по местному времени (04:31 по московскому времени). Уже через 10 минут корабль с тайконавтами Цзином Хайпэнем, Чжу Янчжу и Гуем Хайчао разделился с ракетой и достиг заданной орбиты.

После прибытия экипаж встретился с командой ране прибывшего «Шэньчжоу-15». Еще 11 человек находятся сейчас на Международной космической станции. Среди них российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев и американские астронавты с Crew Dragon.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские космонавты вышли в открытый космос для переноса шлюзовой камеры.