Названы главные тренды в пластической хирургии в 2023 году

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Эксперт рассказала о самых популярных среди россиянок оперативных процедурах.

Тренд на естественность всегда актуален и не сдает позиций, но это не значит, что все забыли про пластическую хирургию. Она неукротимо развивается и следует за веяниями моды Иляна Гончарова — пластический хирург с шестилетним стажем и опытом проведения около 500 вмешательств — рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru о самых популярных процедурах.

Как отметила эксперт, первый тренд — это сохраняющая ультразвуковая ринопластика. Работа на ультразвуковом пьезоаппарате делает операцию малотравматичной и сокращает восстановительный период. А использование сохраняющих передовых методик позволяет получить максимально естественный результат.

«Совмещение блефаропластики с липофилингом. Заполнение жиром носослезной борозды одновременно с блефаропластикой позволяет существенно сгладить рельеф периорбитальной зоны, омолодить ее и убрать усталый взгляд», — делится врач.

Следующая модная процедура — совмещение липосакции с липофилингом. Сегодня, убрав пару сантиметров с талии, девушки не отказываются от своего жира окончательно. Дамы выбирают сначала удалить там, где нужно, а потом «залить» туда, куда хочется. Как правило, жир вводят в зону ягодиц или груди, тем самым прорисовывая красивый контур фигуры.

Последний тренд — бьютификация или фуллфейс — подразумевает совмещение нескольких операций на лице. Сегодня это возможно благодаря современным, малотравматичным эндоскопическим методикам. Обычно процедура включает в себя подтяжку нижней трети лица, средней и верхней зоны, а также блефаропластику. Вуаля — и вы на десять лет моложе!

Стоит отметить, что любое вышеперечисленное вмешательство — это настоящая операция. Прежде чем гнаться за лицом мечты, подумайте, готовы ли вы к этому, соответствует ли это вашим идеалам и чувству прекрасного. Чтобы однажды не перестать узнавать себя в зеркале.

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