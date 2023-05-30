В России могут упростить получение согласия на сделки с недвижимостью детей

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Разрешение от органов опеки на сделку можно будет получить в электронном виде.

В России упростят продажу недвижимости детей. Об этом «Известиям» сообщили источники в Кабмине.

Получить согласие органов опеки и попечительства на такие сделки можно будет в электронном виде, через портал госуслуг или в МФЦ. Воспользоваться новыми возможностями смогут семьи, которые покупали квартиры и дома, в частности, при помощи материнского капитала.

Сейчас обратиться за обязательным согласием можно только очно, выдается оно долго и в бумажном виде. Авторы проекта обещают, что принятие закона ускорит этот процесс. Помимо этого, в ведомстве уверены, что электронный документ сильнее защищен от подделок.