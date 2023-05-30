Злая «птица»: как армия России применяет FPV-дроны в зоне СВО

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Увидеть этот аппарат в небе крайне сложно из-за высокой скорости.

Одними из самых эффективных снарядов на фронте постепенно становятся FPV-дроны. Они особенно продуктивны, когда до противника остается меньше километра.

Это управляемый коптер-камикадзе, который пробирается туда, куда даже артиллерия не в силах дотянуться. Корреспондент Ярослав Богат — о смертоносных машинах и тех, кто их запускает.

Последнее, что услышит противник, — это жужжание лопастей этого дрона. Сейчас он в безопасном режиме, детонатор еще не подключен, увидеть этот аппарат крайне сложно из-за высокой скорости.

Нести он может, в данном случае, до полкилограмма пластида. На языке операторов БПЛА, эта птица — злая.

Маршрут — всегда в один конец. Пока камикадзе приводят в боевое состояние, в небо взмывает второй коптер.

Это — разведчик, его задача — обнаружить противника, выследить цель. Как только это сделано, за своей добычей отправляется винтокрылый хищник.

Кажется, что пальцы оператора едва задевают джойстики, — но на самом деле это высший пилотаж. Маневрировать на скорости 150 километров в час, когда до вражеских позиций меньше километра, — показатель стальных нервов, как минимум.

Пилоту порой приходится снимать шлем — для того, чтобы лучше погрузиться в задачу: в этот момент он особенно уязвим. Участок, откуда управляют «камикадзе», прикрывает товарищ.

То, что оператор дрона видит перед собой, представлено на экране. Эти кадры сделаны на северном фланге освобожденного Артемовска.

Сюда противник стянул резервы и сейчас здесь очень непростая боевая обстановка. Поля в черную крапинку, на горизонте блиндаж ВСУ — именно туда направляют дрон-камикадзе.

Бойцы группировки Юг приноровились уничтожать украинских боевиков с первого раза. Команды, которые могут это делать, обычно на вес золота.

Более того, иногда два-три человека способны решить проблему, до которой не «достучались» артиллерия или штурмовые подразделения. При желании «нафаршировать» взрывчаткой могут хоть жестяную банку, хоть пачку из-под сигарет.

Начинка и размер взрывного устройства варьируются в зависимости от типа цели и расстояния до нее. И все это помимо повседневной работы: корректировки с воздуха или уже привычных сбросов боеприпасов на головы боевиков. Дроны под каждую отдельную задачу бойцы готовят сами в свободное от боевой работы время.