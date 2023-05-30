Блогер Аня Покров ответила на вопрос о скорой свадьбе с Артуром Бабичем

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Осенью открылась правда о романтических отношениях интернет-знаменитостей. И тут же поклонники заметили обручальные кольца!

Блогеры Андрей Бабич и Аня Покров, похоже, пока не собираются идти под венец, хотя упорные слухи настаивают на обратном. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru за кулисами XII ежегодной Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV юная звезда, к великому разочарованию фанатов, опровергла домыслы. Как оказалось, ее замуж пока никто не звал.

«Ребят, ну нет кольца, нет кольца! Колько подарил, предложение не сделал — что я поделаю с ним?» — отвечала звезда.

О романе блогеров стало достоверно известно в октябре прошлого года, вместе они, предположительно, около трех лет. Поклонники считают, что тиктокеры долгое время скрывали свои отношения от широких масс. В последнее время Аня Покров все чаще носит кольца на безымянном пальце, этот факт и стал причиной распространения слухов.

Артур Бабич и Аня Покров известны как участники первого состава тиктокерского дома Dream Team House и музыкальные исполнители.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мелодраматичном поступке одного из зрителей на концерте Маши Шейх. Спасший ее врач сделал предложение своей возлюбленной во время шоу.