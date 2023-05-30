Жена Гуфа ответила на критику фанатов после воссоединения с рэпером: «Наслаждайтесь»

Фото: Instagram* / yuliyakorolevaa

После недавней выходки музыканта его избранница забрала дочь и требовала «держаться от них подальше». Но очень скоро простила избранника.

Модель и блогер Юлия Королева заявила, что не интересуется мнением поклонников о ее воссоединении с рэпером Гуфом (настоящее имя Алексей Долматов. — Прим. ред.). Пара крупно поскандалила. Предположительно, под действием психотропных веществ, исполнитель забрал у жены паспорт, не выпускал ее с маленькой дочерью Тиной из отеля в Таиланде, происходящее снимал на камеру. Когда молодая мама вырвалась на свободу, она только и твердила, что больше видеть не хочет супруга, требовала «держаться подальше».

Но очень скоро в Сети появилось видео с прыгающей от счастья Королевой на фоне огромного экрана в центре Москвы, на котором светится «Прости». А теперь пара с радостью публикует идиллические ролики со дня рождения Тины — девочке исполнился годик. Поклонники модели называют ее брак «невротическим», отношения «созависимыми», смеются над прежними громкими заявлениями. Но ей все равно.

«Рано или поздно всегда наступает этот прекрасный момент, когда люди вокруг тебя спорят, высказывают свое мнение, осуждают, обсуждают, но все, что ты отвечаешь: „Вы абсолютно правы, наслаждайтесь этим!“ И пошел делать свои дела легкой походкой», — постановила Королева.

Блогер разместила на своей странице видео на тему настоящей и фальшивой любви. Истинные чувства, судя по ролику, заключаются в том, чтобы «блокировать, разблокировать, блокировать, разблокировать». Такой формат отношений фанаты считают спорно счастливым и спешат сообщить об этом автору. Но 26-летнюю Королеву, кажется, подобные «эмоциональные качели» не пугают, а лишь вдохновляют.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юлия Королева и Гуф отметили первый день рождения дочери.

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