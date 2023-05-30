Эрдоган и Зеленский обсудили по телефону ситуацию на Украине

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Украинский лидер позвонил турецкому коллеге и по иному поводу — чтобы поздравить его с переизбранием на третий срок.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава киевского режима Владимир Зеленский обсудили ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора. Об этом сообщили представители администрации турецкого лидера, соответствующее заявление опубликовано на сайте телеканала TRT Haber. Отмечается, что звонок был связан в первую очередь с победой Эрдогана на выборах главы государства.

«Владимир Зеленский позвонил президенту Тайипу Эрдогану и поздравил его с переизбранием на пост президента», — говорится в материале.

Как отметили в администрации главы Турции, украинский коллега пожелал турецкому народу «наслаждаться новой эпохой». Подчеркивается, что в ходе телефонных переговоров лидеры двух государств коснулись и ряда актуальных региональных вопросов.

Незадолго до этого заявления офис Эрдогана сообщил, что с поздравлениями к нему обратился и президент России Владимир Путин. Он высказал ожидание, что результаты выборов благотворно скажутся на жизни жителей Турции. Также переизбранного на третий срок турецкого главу поздравили лидер Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и американский лидер Джо Байден.

О победе Эрдогана на выборах стало известно 29 мая. Он опередил своего соперника от оппозиции Кемаля Кылычдароглу, который получил почти 48% голосов. Действующий лидер Турции набрал 52,6%.

Как отмечал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru директор Института политических исследований Сергей Марков, победа Эрдогана была ожидаемой — большинство экспертов прогнозировали ее еще после первого тура. Политолог отметил, что результаты голосования дают все основания полагать, что Москва и Анкара продолжат укреплять отношения, так как придерживаются одних глобальных политических взглядов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему успех Эрдогана на Западе называют «победой Путина».