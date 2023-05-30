Умер парикмахер Сальвадора Дали

Фото, видео: Instagram* / lluisllonguerasoficial; 5-tv.ru

Стилисту было 87 лет.

Умер человек, который сделал известными во всем мире усы Сальвадора Дали. Испанскому стилисту и парикмахеру Луису Лонгерасу было 87 лет. Именно этот мастер ухаживал за волосами художника, а также учил его технике витиеватой укладки.

Вообще Лонгерас любил удивлять. Для музея Дали он сделал гигантский парик-занавес, который до сих пор входит в книгу рекордов как самый большой в мире.

Среди клиентов парикмахера были сплошные звезды. Стричься к нему ходили в том числе представители испанской королевской семьи. Кстати, свою прическу Луис доверял только одному человеку — себе самому.

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