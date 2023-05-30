Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Sbampato; 5-tv.ru

Косолапый малыш остался без мамы. Питался в лесу чем придется — даже землей.

В Иркутской области все сейчас обсуждают спасение истощенного медвежонка. Людей на него вывела собака, которая уже прославилась тем, что выхаживала в вольере льва и двух тигров. Косолапый не сразу понял, что его хотят спасти, и пытался показать характер.

Медвежонку оказалось около трех месяцев, при этом весил он всего 3,5 килограмма при норме 15. Оставшись без мамы, маленький хищник ел землю, чтобы хоть как-то утолить голод.

Сейчас с ним все в порядке: его нормально кормят и следят за здоровьем.