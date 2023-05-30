В Чувашии пациента везли до кареты «скорой помощи» на садовой тачке из-за сломанного моста

Фото, видео: www.globallookpress.com / Marcus / Webb FLPA; 5-tv.ru

Инцидентом заинтересовался Следственный комитет. Проводится проверка.

В Чувашии следователи разбираются в скандальной истории, которая разлетелась по соцсетям. Все из-за ролика, в котором жители деревни везут больного на садовой тачке до машины скорой помощи. Якобы медики отказались ехать к его дому из-за полуразрушенного моста и размытой дождями дороги. Впрочем, у чиновников своя версия. Какая — узнал корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Навозная тачка, пуховик и три огородника — это «госпитализация по-чувашски». Кадры из деревни Голов — примерно полсотни километров от столицы республики. Небольшой мостик через Большую Шатьму размыло ливнем, и скорая въезжать на переправу не рискнула. Пациента спасали всем селом.

«Тут уже такой случай был, что человек помер — вон береза стоит в честь него», — рассказывает местный житель.

И так уже много лет. Голов с райцентром соединяет единственная дорога, не ремонтировали которую, по словам местных жителей, аж с конца прошлого века. А уж мост и вовсе чуть ли не самодельный. Из хвороста да бревен. Местные говорят — починить переправу дело нехитрое, да только проблему это не решит.

«Щебенку бы положить, чтобы возможность была подъема. Невозможно подниматься», — говорит местный житель.

Леонид Михайлов — извозчик-спаситель. Впрягается не впервые. Да не один, с соседом. Показывает свой автопарк: сани-волокуши для зимних пассажиров, садовая тачка на колесах — для летних. Его услуги пользуются спросом: пациентов Леонид Семенович катает до кареты скорой помощи как минимум раз в месяц.

«Пенсионеры даже ведь деньги собрали… Пенсионные деньги отдали… А сейчас пока из бюджета никаких денег не выделяли нам», — рассказывает Леонид.

Но в администрации говорят: пенсионные накопления местных жителей им не потребуются — кубышки сельчанам можно не вскрывать. После того как эти кадры попали в Сеть, в бюджете нашлись деньги и на ремонт моста, и на пару сотен метров асфальта.

«Министерство сельского хозяйства документы собирает до 20-го июня, после этого будет конкурсный отбор. До 1-го октября это необходимо надо сделать», — рассказал глава управления по благоустройству Красноармейского муниципального округа Владимир Долгов.

Заинтересовались видео и в Следственном комитете. Даже на место выехали, чтобы удостовериться, что переправа действительно сгнила. Проверку проводят. Пациент, к слову, остался жив, поэтому уголовного дела, скорее всего, не будет. Да и вторую березу сажать не придется.