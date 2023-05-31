«Чтобы ежики внутри кололись»: Романоф о написанной песне «Раневская» для Лолиты

Фото, видео: Личный архив Алексей Романоф; 5-tv.ru

Музыкант убежден, что у артисток схожи судьбы.

Алексей Романоф назвал Лолиту Раневской современного времени. Певец и композитор поделился с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко историей о том, как он написал символичную песню для российской эстрадной исполнительницы.

По воспоминаниям музыканта, Лолита подошла к нему на одном мероприятии и попросила написать для нее композицию, которую сможет исполнить лишь она.

«Она сказала одну сакраментальную фразу, которую я до сих пор вспоминаю: „Чтобы ежики внутри кололись“. Она так меня зацепила», — делится Романоф.

Дальше, как рассказывает музыкант, они некоторое время не общались. Композитору нужно было взять паузу, чтобы побыть наедине со своими мыслями. Чуть позже Романоф ушел из группы «Винтаж» как участник, и это повлияло на то, что он полностью сконцентрировался на написании песни для Лолиты.

«И потом я как-то у себя в голове это все соединил. Посиди-сиди со мною седина, седина серебром твою покрыла голову, а дальше тишина. Почему дальше тишина? Потому что это спектакль Фаины Георгиевны. <…> И дальше родилась, конечно же, само собой фраза: «Как Раневская играла — я бы также не смогла», — поделился Романоф.

Композитор отметил, что фамилия легендарной советской актрисы упоминается в песне лишь раз, при этом всем понятно, о ком идет речь.

«А Лола как правопреемник. <…> Лола — серьезнейшая драматическая актриса с очень сложной судьбой. Ровно такая же, как у Фаины Георгиевны», — заметил Романоф.

Ранее 5-tv.ru писал, что Романоф назвал группу «Винтаж» религией.