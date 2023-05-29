Представитель певицы Славы рассказал подробности ее госпитализации

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ANDREY_ERSHTREM; 5-tv.ru

По данным СМИ, врачи заподозрили у знаменитости воспаление легких.

Причиной экстренной госпитализации певицы Славы могла стать перенесенная «на ногах» простуда. Об этом в комментарии 5-tv.ru сообщил представитель знаменитости Николай Макаров.

«Мы летали в Турцию работать, она уже была приболевшая. Простыла, может быть, и, видимо, просто недолечилась», — рассказал Макаров.

Появившуюся ранее информацию о возможном воспалении легких у певицы он не подтвердил. По словам Макарова, перед госпитализацией у Славы ухудшилось самочувствие и поднялась температура. Певицу срочно доставили в одну из клиник Москвы, где врачи решили оставить ее для обследования. Результатов анализов пока нет, сказал помощник Славы.

Об экстренной госпитализации знаменитости в этот же день написало издание StarHit. Его источник сообщил, что Слава почувствовала себя плохо по дороге не съемку. У нее поднялась температура, начались рвота, понос и кашель. Врачи заподозрили у знаменитости воспаление легких.

Дочь певицы Александра Морозова ранее сообщила в соцсетях, что вся семья чем-то болеет. Не исключено, что Слава подхватила инфекцию от близких.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что госпитализированного с инсультом и пневмонией режиссера Глеба Панфилова могут скоро перевести на реабилитацию.