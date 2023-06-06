«Обманули на четыре миллиона рублей»: Бьянка о строительстве дома
Бьянку обманули при строительстве дома на четыре миллиона рублей
Фото, видео: Фадеичев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
Певица уже отсудила 375 тысяч рублей.
Бьянку обманули на четыре миллиона рублей. Об этом артистка эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на ковровой дорожке церемонии XII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV.
По словам певицы, ее обманула юридическая компания с подключением канализации и водоснабжения, у которых она отсудила 375 тысяч рублей. Также у Бьянки возникли проблемы с Мособлгазом.
«Меня обманули за последние два месяца на четыре миллиона рублей», — рассказала артистка.
Бьянка закончила строительство дома в Одинцовском районе Московской области еще в 2019 году. Из-за проблем с водоснабжением певица обратилась к единой городской службе «Помощь дольщикам», юристы которой, получив деньги, исчезли.
«Я могу говорить об этом до вечера. О своем быте прекрасном и веселом», — смеется артистка.
Ранее 5-tv.ru писал, что Бьянка нашла способ похудеть за неделю.