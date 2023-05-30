«Лишилась спокойной жизни»: 75-летняя Наталья Варлей страдала от настойчивых поклонников

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Звезда «Кавказской пленницы» на пике популярности отбоя не знала от «женихов». Некоторые даже рискнули нарушить ее личное пространство.

Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей однажды столкнулась с наглостью поклонников. Как пишет dni.ru, они проникли к ней в комнату, когда она была на гастролях в Нижегородской области.

«Когда фильм „Кавказская пленница“ вышел на экраны, я была здесь на гастролях. И тогда же я узнала обратную сторону популярности. На следующий день ко мне на второй этаж забрались местные мальчишки», — вспоминала 75-летняя артистка.

В этом году она посетила российский кинофестиваль «КстоКино», на котором по традиции исполнила бессмертную «Песенку о медведях». Она была написана специально для фильма «Кавказская пленница», и теперь ни один творческий вечер Натальи Варлей не проходит без знаменитого и всеми любимого шлягера.

После роли Нины актрису захлестнула популярность. Она до сих пор хранит письма, которые получала от поклонников со всей страны. Для посланий даже пришлось выделить несколько чемоданов, так как на столах и в ящиках они помещаться перестали.

«Особенно много „женихов“ писало из мест заключения. В итоге я просто лишилась спокойной жизни и какое-то время возле моего подъезда стоял милицейский пост», — призналась Варлей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Варлей вспомнила неудачную косметическую процедуру.