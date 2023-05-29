Под Свердловском сгорели пять частных домов, есть пострадавшие

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

Сначала загорелась сухая трава, после огонь перекинулся на жилые строения.

В Свердловской области в городе Ревда огонь охватил несколько жилых домов. От пяти — осталось лишь пепелище. Пострадали два человека, они в больнице. Огонь удалось локализовать. Помогали спасателям и местные жители. Они выкапывали защитные полосы.

Сообщается, что сначала загорелась сухая трава. После чего огонь перекинулся на частный сектор. Подгоняет его и погода. На Урале сейчас стоит аномальная жара. В некоторых районах плюс 36. Это жарче, чем в Сочи.