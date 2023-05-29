«Потихонечку продвигаемся вперед»: ВСУ вцепились в «Северную дугу» Артемовска

Фото, видео: ТАСС; 5-tv.ru

Бои на флангах Артемовска жестокие. Противник стянул туда лучшие силы.

Украинские боевики никак не могут смириться с потерей Артемовска, который они называли Бахмутом и считали неприступной крепостью. Сейчас тяжелые бои идут на Северном фланге. Российские военные дают мощный отпор радикалам и продвигаются вперед. В этом убедился военкор «Известий» Дмитрий Зименкин. Вот его репортаж с передовой.

Отстрелявшись, МИ-28 возвращается домой с северного фланга Артемовска. Взглядом его провожают бойцы 200-й гвардейской бригады. Они тоже идут на отдых после боев. Полевой медик делится последними новостями с фронта.

«У них стало больше средств БПЛА. Все небо в "птичках". Поэтому их артиллерия работает четко. Ну, некоторые позиции их захватываем, опорные пункты. Потихонечку продвигаемся вперед», — рассказывает о событиях на линии соприкосновения военный 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Знахарь».

На опорниках ВСУ захватили несколько трофеев — отечественные пулеметы и натовские гранаты. Бои на флангах Артемовска жестокие, говорит боец. Данный район уже успели прозвать "Северной дугой". Противник стянул туда лучшие силы.

«Перед нами вроде, как говорят, встали чуть ли ни войска поляков. Подготовленные, чуть ли ни шагу назад, воюют хорошо. Но ничего, мы с ними справимся все равно», — рассказывает о событиях на линии соприкосновения военный 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Севск.

Отдых от сражений перемежается стрельбами на полигоне. Навык оттачивают. А вечером — баня. Одно из редких удовольствий фронтовой жизни.

Выезжаем с ракетной артиллерией на позицию. «Град» из 40 снарядов заряжен и готов обрушиться на врага.

«Сейчас периодически парням приходится отвлекаться на небо, в котором могут барражировать вражеские беспилотники и пытаться сорвать эту операцию», — объяснил военкор.

Мешкать в таких ситуациях смерти подобно. А на десерт для ВСУ — танковый выход. Танкисты с позывными «Хан» и «Рамзес» ведут в бой свою машину, не как высокие правители, а больше, как ее верные друзья.

«Наш боевой товарищ, друг, на котором мы выполняем боевые задачи. Если будем к нему относиться с добротой и лаской, он никогда не подведет», — говорят танкисты.

А вот бьет танк не ласково. Но очень точно.

«Вот так работают танкисты 200-й бригады, третий выстрел с северного фланга Артемовска. Это уже пятый выстрел, сейчас еще шестой и нам придется закругляться здесь на месте», — передает корреспондент.

Пока на крейсерской скорости мчим обратно, наблюдаем с брони танка, как вражеские снаряды падают то где-то поодаль слева, то в километре впереди. Да, горячий участок — этот северный фланг. По сути, продолжение артемовской мясорубки для ВСУ. Битва за этот город для них проиграна, но киевский режим не перестает бросать сюда все новых и новых людей. На убой.