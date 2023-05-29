Опубликовано видео уничтожения вышки связи ВСУ дроновым тараном

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Цель была успешно поражена.

Эксклюзивные кадры были сняты беспилотником, который сам стал непосредственной боевой единицей. Дрон 87-го отдельного стрелкового полка выполнял разведку на авдеевском направлении, где обнаружил вышку связи ВСУ.

Объект находился вне зоны досягаемости артиллерии, было принято решение ликвидировать его незамедлительно. Коптер ударил по технике противника и уничтожил ее.