В РФ могут создать институт репатриации с освобождением от языкового экзамена

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Проект предлагается реализовать в рамках программы переселения соотечественников в Россию.

МВД РФ предложило создать институт репатриации в рамках государственной программы переселения соотечественников в Россию. Проект указа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, репатриантами будут считаться те, кто решил вернуться в Россию. Это могут быть лица, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года постоянно проживали за границей, бывшие граждане России и люди, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР и имевшие гражданство СССР.

Кроме того, репатриантами предложено считать тех, кто имеет родственников по прямой восходящей линии, родившихся или проживавших на территории РСФСР, Российской империи или СССР.

Также в МВД предлагают освободить репатриантов от подтверждения знания русского языка, «как лиц, имеющих культурную связь» с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Правительство РФ упростит переселение соотечественников из недружественных стран. Подать заявление люди смогут не только в государстве, гражданами которого являются, но и за рубежом, в том числе в России. Не нужно будет также нотариально заверять документы, где записи продублированы на русском языке. Сократится и пакет необходимых документов.