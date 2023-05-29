Врач рассказала, какой вред монодиеты наносят организму и почему после них толстеют

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Один из популярных способов быстро сбросить вес не только не сулит ничего хорошего для здоровья, но еще контрпродуктивен, рассказала доктор Надежда Подкорытова.

Монодиеты — один из популярных способов быстро сбросить вес, но такой метод похудения вредит организму. Об этом изданию Газета.ру рассказала главный врач ИНВИТРО-Урал Надежда Подкорытова.

«Исследования подтвердили, что при серьезном ограничении калорий происходит не только уменьшение костной массы, но и снижается фертильность. Монодиета нередко приводит к расстройствам ЖКТ и таким болезням, как диабет второго типа и ожирение, а также вызывает дефицит железа», — рассказала доктор.

По словам Надежды Подкорытовой, монодиеты противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гипертонии, диабете, мочекаменной болезни, а также во время беременности.

Всем остальным они тоже не сулят ничего хорошего. Дело в том, что человеку нужны разнообразные питательные вещества, а монодиеты предполагают употребление только белковых, только жировых или только углеводных продуктов. Из-за нехватки других макронутриентов организм испытывает стресс.

У монодиет есть еще один серьезный минус — после них потерянные килограммы быстро возвращаются. Причем нередко человек начинает весить больше, чем до похудения. Потому что организм запасается на случай следующего стресса.

«Особенно опасно соблюдать монодиету дольше одной-двух недель — нехватка нужных веществ может вызвать необратимые последствия для здоровья. Приведу несколько примеров. Избыток риса провоцирует дефицит калия и камнеобразование. Творог нарушает обмен кальция, а кефир — работу кишечника. Яблоки сбивают баланс белков, арбуз нарушает жировой обмен, а бананы повышают уровень глюкозы в крови», — подытожила врач.

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