Численность женщин 30-39 лет в России сократится более чем на треть к 2030 году

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Общее число женщин репродуктивного возраста в стране также будет падать.

Численность женщин в возрасте от 30 до 39 лет в России к 2030 году сократится на 33,8% — с 12 миллионов до 7,9 миллиона. Об этом сообщила первый замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина на Московском международном демографическом форуме «Демография и семейная политика 2030: опора на традиционные ценности».

По словам Баталиной, женская возрастная когорта 30-39 лет сейчас на пике численности в России, и именно она традиционно обеспечивает рождение вторых и третьих детей — 58% и 68% соответственно. Однако уже сейчас, на пике численности, началось количественное снижение этой возрастной когорты, подчеркнула замминистра.

По данным Баталиной, число женщин 30-39 лет в России к 2030 году снизится на 4,2 миллиона. Общее число женщин репродуктивного возраста в России к 2030 году будет сокращаться, добавила представитель Минтруда.

Ранее Минтруд и НИУ ВШЭ опубликовали совместный доклад о демографической ситуации в России. Согласно ему, в ближайшие годы в стране возможно снижение рождаемости по двум причинам: сокращение числа женщин в фертильном возрасте и структурные изменения на рынке труда, где представители среднего класса отказываются от рождения детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума в целях поддержки семей с детьми планирует ввести семейный сертификат на приобретение первой машины отечественного производства.