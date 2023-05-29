В России будет образован президиум коллегии Военно-промышленной комиссии

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Глава государства подписал соответствующий документ.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать президиум Военно-промышленной комиссии в стране. Информация об этом следует из документа, который был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Известно, что Путин подписал указ о создании органа, который будет принимать оперативные решения в военно-промышленной области. Указ вступил в силу.

В документе отмечается, что образование ВПК несет за собой некоторые цели, в том числе совершенствование данной сферы. Сообщается, что президиум будет решать задачи, находящиеся в его ведении.

Указом также было установлено, что заседания членов президиума будут проводиться по поручению главы государства, председателя российского правительства, а также, в отдельных случаях, он могут быть инициированы председателем коллегии ВПК.

Порядок работы органа будет регулироваться кабинетом министров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назначил нового главу управления президента по вопросам госслужбы.