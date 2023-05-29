Путин подписал закон о правилах размещения дорожных камер

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Федеральный закон вступит в силу 1 сентября 2024 года. Данные об установке камер и список фиксируемых нарушений будут опубликованы в интернете.

Глава РФ Владимир Путин подписал закон, который будет регулировать правила размещения и использования камер видеонаблюдения на дорогах. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно проекту, стационарные дорожные камеры можно будет установить на объектах дорожной инфраструктуры, в частности, на дорогах с выделенной для маршрутных транспортных средств полосой.

Кроме того, видеокамеры можно будет установить на опасных участках дороги, на перекрестках и пересечении путей, где по результатам года будет насчитано четыре и более аварии, а также в местах проведения работ, которые влияют на дорожное движение.

Кроме того, стационарные камеры можно будет использовать для контроля над ситуацией на переходных переходах, в местах запрета стоянки и остановки транспортных средств и в иных местах, которые будут определены органами ГИБДД, уполномоченным органом исполнительной власти или владельцем автодороги. Примечательно, что для последних вопрос об установке камер должен быть согласован с местным органам МВД, а используемый аппарат должен быть сертифицированным.

Все зафиксированные нарушения и данные о камерах будут публиковаться в сети. В случае несоответствия установленной камеры требованиям, прописанным в законе, снятые на нее нарушения не повлекут административной ответственности для водителя.

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