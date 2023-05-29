WP: на Украине в зоне СВО с начала ее проведения погибли 16 американских ветеранов

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann

Более 20 тысяч ветеранов из Америки изъявили желание присоединиться к украинской армии. Сколько из них выжило?

С начала специальной военной операции на Украине ликвидированы как минимум 16 американских наемников. Как сообщает газета The Washington Post, все они были ветеранами военной службы.

Всего за это время ряды ВСУ (Вооруженные силы Украины) пополнили более 20 тысяч американцев, которым за службу киевскому режиму обещали платить от 500 до 3500 долларов в месяц. При этом Белый дом и сам президент США Джо Байден продолжают предупреждать всех добровольцев о том, что участие в конфликте на Украине может быть слишком опасно.

И немудрено: попав на передовую, наемники сразу же прочувствовали все прелести работы с украинскими националистами. В беседе с зарубежными СМИ они постоянно жалуются: на низкий уровень обеспечения, погоду, голод, нехватку патронов и даже на то, что украинские офицеры воруют их оружие. Многие «солдаты удачи» от такого приняли единственное решение: вернулись домой.

В ряды ВСУ вступают наемники и из других стран. Например, недавно на кременном направлении российские военнослужащие ликвидировали группу из французских солдат. Иностранцы на том направлении не только состоят в штурмовых отрядах, но и обучают украинских боевиков.

Специальная военная операция по защите Донбасса от киевского режима продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин объявил о ее начале после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к нему с просьбой помочь им и оказать военную поддержку. Самопровозглашенные республики на протяжении долгих восьми лет подвергались регулярным обстрелам со стороны украинской армии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области.