Ядовитый слой: назван газ, который убивает Черное море

Профессор Бекташ: сероводород может привести к негативным последствиям на Черном море

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Mikhailov

Процесс гибели морского бассейна, убежден ученый, уже невозможно предотвратить или обратить вспять.

Скопление сероводорода на дне Черного моря грозит катастрофой его обитателям и всем, кто проживает на побережье. Об этом заявил турецкий геолог, профессор Осман Бекташ.

Ученый пояснил, что Черное море — это практически замкнутый бассейн, соединенный с мировым океаном узким проливом Босфор. Впадающие туда реки — Днепр, Днестр и Дунай — за миллионы лет нанесли ил, который оседал на морском дне и вырабатывал сероводород в результате химических реакций.

В итоге в настоящее время в Черном море только верхние 100 метров — это чистая вода. Все, что глубже, представляет собой ядовитый сероводород, в котором нет ни растений, ни животных, а лишь определенные виды бактерий.

«Черное море имеет уникальную структуру. Оно состоит из трех слоев: верхний представляет собой среду толщиной до 50 метров, где много кислорода и обитают морские жители. Под ним находится холодный промежуточный слой температурой около восьми градусов, а на дне преобладают ядовитые газы, там никто не живет», — цитирует Бекташа издание aif.ru.

По его словам, средний слой Черного моря играет роль «кондиционера», постоянно охлаждающего верхний слой. Однако из-за потепления климата и уменьшения стока речных вод он начал истончаться.

Этот процесс, который ведет к разрушению структуры Черного моря и его дальнейшей гибели, уже невозможно предотвратить или обратить вспять, уверен ученый.

Бекташ считает, что в будущем нижний слой Черного моря смешается с верхним, и ядовитый сероводород будет представлять угрозу для людей, проживающих на побережье.

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