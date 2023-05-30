«Помогает железобетонно»: как Маша Малиновская готовится к лету

Фото, видео: DARIA_POPOVA / ТАСС; 5-tv.ru

Последний прием пищи телеведущей заканчивается в три часа дня.

Маша Малиновская сидит на диете. Секретами подготовки к летнему сезону телеведущая эксклюзивно поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на ковровой дорожке церемонии XII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV.

По признанию Малиновской, она соблюдает интервальное голодание: последний прием пищи телеведущей заканчивается в три часа дня. Тяжелее всего придерживаться подобной диеты, как говорит Малиновская, первые четыре дня, а потом срабатывает привычка.

«Помогает железобетонно. Чем больше интервал, тем быстрее и лучше помогает. Я начинала с короткого интервала, то есть я переставала есть после шести и начинала только после одиннадцати», — призналась Малиновская.

К соляриям же телеведущая относится крайне отрицательно. По ее словам, она часто ходила туда в 2000-е, придерживаясь веяниями моды и не думая о последствиях. Однако ситуация, произошедшая с певицей Натальей Сенчуковой и фронтменом группы «Дюна» Виктором Рыбниковым, сильно повлияла на Малиновскую. У семейной пары одновременно обнаружили базально-клеточный рак кожи.

«У них дома стоял солярий, они увлекались этой историей. И понятно, это привело к болезни. И я стала осознаннее относится к своему здоровью», — поделилась телеведущая.

Ранее 5-tv.ru писал, что Малиновская вступилась за Чеботину в конфликте с Галич.